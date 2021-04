Lascia biglietto d'amore conficcato con freccia, denunciato

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Voleva essere un gesto romantico, ma è costato una denuncia per molestie e lancio di oggetti pericolosi a un 34ennne di Crema l'idea di conficcare in un'anta della casa di una sua coetanea un biglietto d'amore con una freccia.

La donna non ha apprezzato e ha presentato denuncia ai carabinieri della cittadina in provincia di Cremona contro l'uomo a cui i militari hanno sequestrato un arco sportivo e cinque dardi, tre dei quali con punta metallica come quello usato per il messaggio. (ANSA).