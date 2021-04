Cagliari: Semplici, ci è mancata solo un po' di cattiveria

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Oggi con l'Inter ho visto un altro piglio, la squadra ha qualità, però ci è mancato quel pizzico di cattiveria sportiva che nel calcio ci vuole. Se la squadra si trova a lottare in questa situazione è chiaro che ha avuto e ha dei problemi. magari in questi momenti ti manca quel pizzico di serenità che ti permette di fare o vedere la giocata giusta".

Lo ha detto il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, intervistato da Dazn dopo il ko con l'Inter. "I ragazzi hanno dato tutto, ci speravamo nonostante il divario in classifica e la forza di questa Inter - ha aggiunto Semplici -. Abbiamo limitato il potenziale offensivo dell'Inter, abbiamo avuto noi le nostre opportunità. Con queste squadre non puoi mai abbassare la guardia, la cosa che mi è piaciuta è lo spirito sacrificandoci tutti. Bisogna mettere in campo lo spirito giusto. Se continueremo come fatto oggi abbiamo le nostre possibilità", ha concluso. (ANSA).