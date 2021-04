Milan batte il Parma 3-1, rosso a Ibra

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il Milan batte il Parma 3-1 e continua la corsa anche per la Champions. Tre punti importanti quelli che i rossoneri strappano al Tardini con un match lanciato dalle reti di Rebic (8') e Kessié (43'). Nella ripresa però il Milan rimane in dieci per il rosso diretto a Ibrahimovic, espulso per proteste. Il Parma prova ad approfittarne e riapre la gara con il gol di Gagliolo al 20'. Ma gli emiliani non riescono nell'impresa e nel recupero Leao (49') chiude la pratica. (ANSA).