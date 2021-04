Musei, riapre gratuitamente il Parco del Vittoriale

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Il Parco del Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera (Brescia) sarà accessibile gratuitamente a partire da domani.

"In accordo con le disposizioni ministeriali, e come confermato dal prefetto di Brescia dopo espressa richiesta del presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri e del Sindaco di Gardone Riviera Andrea Cipani, pure nelle zone rosse è consentito l'accesso ai parchi pubblici: intesi come gratuitamente aperti al pubblico, anche se appartenenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura, a condizione del rispetto del divieto di assembramento e purché nel raggio di chilometri concesso dalla propria abitazione", spiega il Vittoriale.

La scelta del Presidente Guerri di permettere l'ingresso gratuito al Parco del Vittoriale, primo in Italia, intende porsi come "dimostrazione di impegno civile nel fare la propria parte per limitare il rischio di assembramenti in altri luoghi della città, offrendo un ulteriore e ampio spazio pubblico a libera disposizione dei cittadini".

"E vuole essere anche un appello ai luoghi della cultura che dispongono di spazi aperti meravigliosi, oggi chiusi, perché offrano respiro e bellezza alla loro città e ai cittadini", spiega il presidente Guerri. "Il parco del Vittoriale, vincitore - ricorda - nel 2012 del "Premio Il Parco più bello d'Italia", consiste in dieci ettari perfettamente curati dai nostri giardinieri anche durante il periodo di clausura e pieni di cimeli storici e opere d'arte. Alla tristezza di vederlo chiuso al pubblico proprio nell'anno del nostro centenario, si accompagna quella per la cittadinanza costretta in spazi limitati. Lo offriamo dunque a chi potrà visitarlo nel rispetto delle disposizioni di legge, come invito alla bellezza e speranza di liberazione. Venite, le nostre rose e gli alberi da frutto sono in fiore, gli edifici e i marmi perfettamente restaurati in questi mesi infelici".

Il Parco del Vittoriale sarà aperto gratuitamente da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, fino a nuove disposizioni. (ANSA).