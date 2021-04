Fontana a Confesercenti,impegno riaprire

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, hanno incontrato oggi i vertici di Confesercenti, a proposito delle azioni urgenti che andrebbero messe in campo per far superare a tutto il settore la drammatica crisi in cui è precipitato con l'emergenza coronavirus.

Fontana e Guidesi hanno garantito a Confesercenti "un impegno costante e continuo di Regione Lombardia nei rapporti con il Governo centrale per arrivare al superamento delle attuali restrizioni con una programmazione delle riaperture degli esercizi utilizzando i protocolli decisi già tempo fa dal ministero della Salute".

I vertici di Regione Lombardia hanno assicurato il loro sostegno al settore "anche attraverso le misure di natura economica che in questi mesi sono state adottate dalla Giunta soprattutto per venire incontro alle esigenze finanziarie di queste imprese", sottolineando infine che "l'unico vero strumento di sostegno rimane la ripresa delle attività stesse".

