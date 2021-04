Carlo Pignatelli diventa case history allo Iulm

(ANSA) - MILANO, 07 APR - La case history della maison Carlo Pignatelli sarà al centro di un progetto che mette in palio uno stage in azienda e inaugura una collaborazione con l'Università IULM.

Dal prossimo 9 aprile, la casa di moda coinvolgerà gli studenti del corso di Comunicazione della moda e del design nell'analisi della sua case history in un'esercitazione che prevede la preparazione di un piano per il lancio della nuova collezione maschile Carlo Pignatelli Cerimonia, che sarà parte del programma d'esame. Tra i materiali prodotti dai gruppi di lavoro, coordinati dal docente Eugenio Gallavotti, saranno selezionati i migliori e, successivamente, la maison sceglierà l'allieva o l'allievo o più meritevole per uno stage di tre mesi. "Dobbiamo continuare a rendere fruibile la cultura del savoir faire Made in Italy alle nuove generazioni e trasmetterne i valori connotanti per garantire la continuità - ha dichiarato Carlo Pignatelli - Nello stesso tempo è fondamentale per noi l'apporto dei giovani che, essendo digitally-born, vedono le cose in maniera diversa e rappresentano ciò che sarà il domani".

