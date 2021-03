Vaccini: Fontana, numeri danno torto a chi specula

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Ci sono state "polemiche che sinceramente trovo stucchevoli e non degne di un paese come il nostro, credo ciononostante che i numeri danno ragione a chi sta lavorando e un po' torto a chi sta cercando di speculare ignobilmente su qualche cosa che non funziona": è quanto ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel corso della conferenza stampa con Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza, e con Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile.

"Noi diamo risposte ai cittadini e non a questi attacchi inaccettabili", ha proseguito il presidente della Lombardia, aggiungendo che "abbiamo trovato qualche difficoltà, nessuno lo nega, soprattutto dal punto vista informatico, ma il numero di vaccinazioni effettuate non si sono ridotte per colpa dei disguidi informatici". "Ci siamo ripetutamente scusati per i disagi ai cittadini ma i numeri delle vaccinazioni sono assolutamente significativi e decisivi" Sul piano vaccini, ha detto il vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti nel corso della conferenza stampa, "sono stati fatti errori ma stiamo rimediando". "Questa visita per noi è stato un momento prezioso che ci ha rassicurato sul Piano vaccinale massivo che è totalmente in linea con quello nazionale" ha aggiunto Moratti. (ANSA).