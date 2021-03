Milano: da team Outcomist masterplan nuovo Scalo Romana

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - È guidato da Outcomist il team che firma il progetto 'Parco Romana' per il masterplan scelto tra sei team finalisti, vincitore del concorso internazionale per la rigenerazione dello Scalo di Porta Romana a Milano, bandito dal Fondo Porta Romana, partecipato da Coima Esg City Impact Fund, Covivio e Prada Holding.

Il masterplan progetta il futuro della grande area ex scalo ferroviario nel cuore della città che verrà prima utilizzata come villaggio olimpico Milano Cortina 2026. (ANSA).