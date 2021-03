Curcio, Lombardia vaccina più di tutti, cruciale per Italia

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "La Lombardia dal mio osservatorio ha un tema collegato all'informatizzazione della struttura alla base delle vaccinazioni. La Regione sta modificando l'infrastruttura di prenotazione e domani andremo alla presentazione" del nuovo sistema". Così il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. "I numeri della Lombardia sono ragguardevoli, è la Regione che ha vaccinato di più, 85% delle dosi ricevute, la sua performance condiziona molto la campagna nazionale. Vogliono arrivare a 120 mila al giorno su 500 mila totali. Se qualcosa non andasse bene influirebbe negativamente sull'obiettivo nazionale", ha aggiunto, dicendosi "confidente". In Lombardia più che in altre regioni "il sistema informatico è importante per il gran numero di persone da prenotare, siamo confidenti che il (nuovo) sistema di prenotazione vada spero a eliminare le problematiche di organizzazione". (ANSA).