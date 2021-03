Vaccini: truffe a Milano, anziano scopre raggiro

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - La nuova truffa telefonica che in questi giorni si registra a Milano è legata ai finti vaccini e alle cure mediche per pazienti Covid. A dirlo sono gli investigatori della questura, che ieri sono intervenuti per aiutare un pensionato di 82 anni che è riuscito a sventare un tentativo di raggiro.

Poco dopo le 12 di ieri ha ricevuto una chiamata al telefono di casa, una persona gli ha detto di essere un medico che aveva suo figlio in cura e che necessitava di contanti o gioielli per poter proseguire con le terapie. L'anziano, in un primo momento preoccupato, si è insospettito e ha telefonato al figlio, scoprendo che era in perfetta salute. A quel punto ha avvertito la polizia ma dei truffatori non è rimasta traccia.

Gli investigatori fanno sapere che nelle ultime settimane sono aumentati i casi di truffe telefoniche che avevano per oggetto la possibilità di ricevere il vaccino anti Covid con il pagamento di una cifra.