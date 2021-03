Poesia: Jeremy Irons e Abel Ferrara nella maratona di Brera

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Jeremy Irons, Abel Ferrara, Michele Placido, Joe Mantegna reciteranno brani di William Butler Yeats, Gabriele Tinti, Edgar Lee Masters, T.S. Eliot, nella maratona di letture organizzata dalla Pinacoteca di Brera e dalla Biblioteca Nazionale Braidense domenica 21 marzo, per la Giornata mondiale della poesia.

L'iniziativa 'Versi di fuga' sarà online sui canali social del museo (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) e sul sito pinacotecabrera.org.

I contributi di Irons, Cusack e Ferrara rappresentano degli inediti assoluti. I primi due sono stati registrati pochi giorni fa alla Biblioteca Braidense, mentre il terzo è stato filmato in occasione dell'evento tenutosi in Pinacoteca lo scorso 6 febbraio ed è divenuto un cortometraggio: 'Bleedings', diretto da Jacopo Farina, che segue Ferrara declamare rivolto in macchina i versi di Tinti ispirati al Cristo alla colonna.

La riproposizione delle letture di Placido e Mantegna, già pubblicate dalla Pinacoteca nella primavera scorsa, vuole invece recuperare due dei contenuti più preziosi condivisi durante quei primi mesi di lockdown, all'interno della serie C'era una volta in Biblioteca.

A completare questo lungo omaggio alla poesia, i testi scelti dal personale della Braidense e raccolti sul sito bibliotecabraidense.org. (ANSA).