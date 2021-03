(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Una spilla per dire 'mai più femminicidi'. È quella che il consigliere del Partito Democratico, Matteo Piloni, ha consegnato questa mattina a tutti i suoi colleghi in aula consiliare, al presidente Fontana e a tutta la componente maschile della giunta al Pirellone.

"Nel 2020 le donne vittime di violenza per mano di uomini sono state 112 e dal gennaio 2021 ad oggi sono già 14 - spiega Piloni -. La violenza sulle donne è un problema degli uomini ed è per questo che ho lanciato questa campagna che è rappresentata da una spilla da indossare sulla giacca, sul maglione o sulla camicia. Una iniziativa rivolta agli uomini, perché tutti possiamo e dobbiamo 'metterci addosso' questo dramma". (ANSA).