Fontana, la struttura è pronta ora aspettiamo dosi

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "I centri vaccinali sono fondamentali. La struttura è pronta e anche l'organizzazione.

Ora aspettiamo solo i vaccini, per iniziare una vaccinazione di massa, che è quello di cui abbiamo bisogno". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell'inaugurazione dei primi due punti di Drive Through vaccinali al Parco Trenno di Milano.

"L'operazione deve essere rapidissima se vuole avere efficacia - ha aggiunto il governatore -. Se vuole essere efficiente deve essere realizzata nel più breve tempo possibile.

È fondamentale l'arrivo dei nuovi vaccini, per questo confidiamo molto nell'arrivo dei Johnson & Johnson, che sono monofase e saranno più facili da somministrare". (ANSA).