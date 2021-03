Fontana, parecchie settimane per over 80

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Il motivo per cui non abbiamo ancora vaccinato gli ultra ottantenni è la mancanza del vaccino Pfizer. Purtroppo queste persone dovranno aspettare ancora un po', ci vorranno ancora parecchie settimane per completare questa fase della vaccinazione". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Aria Pulita' su Italia 7 Gold.

"La categoria dei fragili, invece - ha aggiunto-, sarà inserita tra le priorità nel prossimo provvedimento governativo e sarà vaccinata, ma finora non era tra le categorie prese in considerazione. Anche per loro, visto che saranno vaccinati con con Pfizer, dovremo attendere che arrivino i vaccini".

"A ieri sera - ha concluso Fontana -, le persone vaccinate in Lombardia, erano 930mila" ha aggiunto il governatore. (ANSA).