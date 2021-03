COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Continuano a crescere i positivi in Lombardia: con il record di 62.222 tamponi, sono infatti 5.849 i nuovi casi con il tasso di positività al 9,4%, in crescita rispetto a ieri (7,9%). Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+28) che negli altri reparti (+134). I decessi sono 81 per un totale di 29.004 morti dall'inizio della pandemia.

Intanto Guido Bertolaso si è scusato con gli anziani a cui doveva essere somministrato oggi il vaccino e ha accusato Aria, la società della Regione che gestisce le prenotazioni. "La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna!" ha scritto Bertolaso, consulente del presidente Attilio Fontana per il piano vaccini anti Covid in Lombardia. Una campagna, quella vaccinale, che non riesce a decollare, anche se il governatore prevede una "vaccinazione massiva tra 2 o 3 settimane, sempre che i vaccini ci siano".

"All'inizio - ha aggiunto Fontana - hanno buttato addosso ogni tipo di accusa alla Lombardia, come se questa gara fosse di velocità e non di resistenza".

Per chi riesce a vaccinarsi, le risposte sono positive. Su 2.497 operatori vaccinati all'ospedale Niguarda di Milano, in due settimane dalla seconda dose, il 98,4% ha sviluppato gli anticorpi attesi e il 62,6% ha livelli altissimi di anticorpi.

Sono questi i primi risultati dello studio Renaissance realizzato dall'Ospedale Niguarda in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano per valutare l'efficacia del vaccino Comirnaty di Pfizer.

La vicepresidente Letizia Moratti è invece tornata a parlare del protocollo in base al quale i vaccini potranno essere eseguiti nelle aziende lombarde. "Il diritto alla salute - ha detto Moratti - è importante, come il diritto alla studio, ma per la nostra regione è altrettanto importante il diritto al lavoro". (ANSA).