8 marzo: denuncia artista, femministe vandalizzato mie opere

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Durante la manifestazione "Non una di meno" tenutasi in Piazza Duomo è stata vandalizzata l'opera realizzata il giorno prima in Via Tommaso Grossi "We Can Help You" dell'artista aleXsandro Palombo contro la violenza domestica e di genere, un importante tributo all'operato delle donne della Polizia e dell'arma dei Carabinieri": la denuncia è dello stesso artista.

In particolare "Lo slogan "We Can Help You" è stato eliminato e sostituito con "Mi aiuto da sola", sui volti cancellati di Ariel e Bianca Neve appaiono le scritte "Mi aiutano le mie compagne". Le stesse frasi si ripetono sui volti di Aurora Poliziotta e Cenerentola Carabiniera. Il numero 1522 anti violenza e stalking appare su tutte le opere vandalizzate".

E' stata vandalizzata anche "la serie di tre opere "Prince Charming doesn't exist" dedicata a Lady Diana che l'artista aveva realizzato un paio di settimane fa nello stesso luogo.

(ANSA).