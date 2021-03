8 marzo: Non una di meno colora piazza Duomo di fucsia

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Piazza Duomo stasera si è tinta di fucsia con la manifestazione organizzata dalla rete Non una di meno per l'8 marzo, che ha portato in piazza 5000 persone, tra cui tantissimi giovani, per le organizzatrici, e circa 200 secondo la polizia locale.

Dopo la piazza tematica di piazza Affari di questa mattina, terminata con un flash mob con dito medio alzato verso la Borsa, nel pomeriggio da piazza Cairoli - dove è stato appeso uno striscione con scritto 'la scuola si-cura non si chiude' - è partito un partecipatissimo 'bike strike' degli studenti e delle studentesse, che hanno lasciato diverse scritte fucsia in alcuni luoghi simbolo della città prima di approdare in piazza Duomo.

Sotto la sede di Ats i ragazzi e le ragazze hanno scritto 'Vaccini e tamponi gratis per tutti' e sotto il Tribunale 'il maschio violento non è malato ma è figlio del patriarcato'.

Poi tutti insieme in piazza Duomo, a seguire gli interventi dal furgoncino posizionato sotto l'Arengario, tra parrucche e sciarpe fucsia e tanti cartelli con slogan come 'Lotto marzo lotto tutto l'anno'. Ad aprire la manifestazione, un momento dedicato alla cura e alla sanità, con il suono delle ambulanze a invadere la piazza. Poi via agli interventi delle attiviste e al ricordo di Lidia, uccisa a Pavia, Elisa, uccisa a Piacenza, Sharly, uccisa a Milano, e di tutte le altre vittime dei femminicidi e della violenza omolesbobitransfobica.

Tra le rivendicazioni, quelle di spazi femministi e transfemministi, dei Centri Antiviolenza, del diritto alla casa, "centrale nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza", alla formazione "perché questa è la migliore forma di prevenzione", alla cultura e alla salute. (ANSA).