Finta consegna in Svizzera di rifiuti

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Un carico di 20 tonnellate di materiali ferrosi è stato sequestrato a Ponte Chiasso (Como) dalla Gdf e dall'Agenzia delle Dogane. I rifiuti avrebbero dovuto essere consegnato in Svizzera per lo smaltimento e invece erano tornati indietro in Italia.

Il carico di 20.610 kg di particolato di metalli ferrosi e l'autoarticolato che li trasportava,riportavano l'indicazione di una società svizzera quale soggetto "generatore di rifiuto" ma non era in "ritagli, sfridi o lingotti" bensì scarti, sotto forma di polveri di metalli ferrosi. I sospetti sull'incongruenza dell'intera operazione di importazione, che seguiva di pochi minuti una operazione in esportazione verso la Svizzera dell'identico carico, venivano confermati dalle dichiarazioni spontanee rese dall'autista, il quale ammetteva di non avere mai eseguito la consegna in Svizzera, avendo ricevuto precise istruzioni dal proprio titolare di riportare la merce tal quale in Italia, scortata da nuovi documenti forniti da un intermediario svizzero. Il camionista è stato denunciato e il carico sequestrato. (ANSA).