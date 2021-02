Coop abbassa Iva assorbenti al 4%

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Coop rilancia la petizione 'Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso' sulla piattaforma Change.org promossa dall'associazione 'Onde Rosa', per tagliare l'Iva sugli assorbenti e, contemporaneamente dal 6 al 13 marzo tutti gli assorbenti a scaffale saranno venduti con l'aliquota ridotta dell'Iva dal 22 al 4%, ovvero il traguardo a cui tende la petizione. L'iniziativa, che si terrà simbolicamente nei giorni vicini all'8 marzo in cui si celebra la Festa della donna, fa parte della campagna promossa da Coop per promuovere la parità di genere, 'Close the Gap - riduciamo le differenze'.

Inoltre gli assorbenti della linea 'Vivi Verde Coop', già con aliquota ridotta perché compostabili, saranno vestiti in confezioni ad hoc che invitano a firmare la petizione. "Gli assorbenti femminili, bene tutt'altro che di lusso subiscono un'Iva del 22%, al pari di articoli di abbigliamento, sigarette, vino, che non sono considerati di prima necessità - ha sottolineato Maura Latini, AD Coop Italia -. Quella dell'abbassamento dell'Iva sugli assorbenti non è solo una questione economica, di puro risparmio, ma anche culturale. La scelta di tassare come bene di lusso un assorbente è prima di tutto un errore di valutazione e un messaggio sbagliato, che si traduce in una discriminazione concreta contro la quale vogliamo contribuire ad attivare l'attenzione di donne e uomini. Per questo abbiamo raccolto il messaggio lanciato dalle giovani donne dell'associazione 'Onde Rosa'". Ad oggi sono i circa 500 mila le persone che hanno firmato su Change.org per dire no alla Tampon Tax. (ANSA).