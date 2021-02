E.League: Pioli, Milan ha tanta voglia di reagire

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "C'è tanta voglia di reagire. Il gruppo è consapevole delle sue qualità. Già domenica avevamo grande voglia di ripartire. Vogliamo ripartire dalle nostre convinzioni, dimostrare che può fare un ottimo calcio e fare risultati convincenti": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia dei sedicesimi di ritorno di Europa League contro la Stella Rossa.

Il Milan dovrà riscattarsi dopo due sconfitte consecutive in campionato, tra cui il netto ko nel derby decisivo per la vetta contro l'Inter. "Abbiamo analizzato la partita - spiega l'allenatore rossonero - solo a fine primo tempo e all'inizio del secondo abbiamo fatto il nostro gioco. C'è stata poca intensità. Si può cadere, non è un fallimento cadere in queste partite ma lo sarebbe stare fermi nei punti di caduta. Dobbiamo ripartire con ritmo e continuità, a partire dalla gara di domani". (ANSA).