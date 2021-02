Carige: ex ad Fiorentino indagato per aggiotaggio a Milano

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - L'ex Ad Carige Paolo Fiorentino è indagato per aggiotaggio dalla procura di Milano in relazione alla semestrale del 2018. Il pm Paolo Filippini, titolare del fascicolo assieme all'aggiunto Maurizio Romanelli, sono in attesa di una informativa conclusiva del nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf, in vista della chiusura dell'inchiesta a carico non solo del banchiere ma anche dell'allora responsabile della tenuta delle scritture contabili.

Al vaglio degli inquirenti anche una denuncia di Malacalza sull'operato degli ex commissari straordinari della banca tra il 2019 e gennaio 2021. (ANSA).