Calcio: Digos al lavoro su assembramento tifosi Milan-Inter

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Gi agenti della Digos di Milano sono al lavoro, soprattutto con l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere, per identificare i tifosi di Inter e Milan che ieri, nei pressi dello stadio Meazza, hanno creato assembramenti e che solo per l'intervento delle forze dell'ordine non sono venuti a contatto.

Un lavoro - è stato spiegato - che non si prevede semplice anche perché gran parte di tifosi era a volto coperto con mascherine protettive, sciarpe o altro.

Chi sarà identificato sarà sanzionato per violazione delle normative anticovid che proibiscono gli assembramenti. (ANSA).