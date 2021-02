Vaccini:parte campagna over 80 Lombardia

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Ha preso il via questa mattina la fase 1 Ter della campagna vaccinale lombarda, quella che vede coinvolti gli ultraottantenni. Fin dalle prime luci dell'alba, nei 74 centri vaccinali distribuiti in tutta la regione, i primi dei 4 mila 'grandi anziani' ai quali sarà somministrata oggi la prima dose Pfizer nella hanno cominciato a mettersi in coda con largo anticipo rispetto all'orario prefissato.

Le operazioni di somministrazione scorrono ovunque velocemente, viene riferito, ma qualche capannello formato dalle persone da vaccinare, tutte accompagnate da figli, nipoti o badanti, si è iniziato a formare.

"Ho già fatto. Speriamo a questo punto che sia finito tutto - ha detto una signora accompagnata dalla figlia all'uscita dal centro vaccinale dell'ospedale Sacco -. È andata bene, pensavo peggio, adesso mi sento più sicura".

A Milano i punti in cui vengono somministrati i vaccini sono sette: il Fatebenefratelli, il Gaetano Pini, il Besta, il Sacco, il Niguarda, il Trivulzio e l'ospedale militare di Baggio, dove a partire da questo pomeriggio alle 14 l'Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Santi Paolo e Carlo vaccinerà assieme all'esercito. (ANSA).



Prosegue senza particolari criticità, la prima giornata di vaccinazione per i cittadini over 80 della Lombardia. Molti i ‘grandi anziani’ che, dopo essersi prenotati ed aver ricevuto conferma di luogo ed orario dell’appuntamento, dalle 8 di questa mattina si sono presentati nei 74 centri vaccinali regionali predisposti. Viene riferito solo qualche rallentamento di natura burocratica, legato ai numerosi moduli che le persone da vaccinare (o i loro accompagnatori) devono obbligatoriamente compilare prima della somministrazione.