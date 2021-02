Vaccini, Bertolaso: 'Abbiamo dosi per 30% over 80 prenotati'

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "In questo momento possiamo pianificare la vaccinazione per il 30% di quelli che la aspettano, ma cosa possiamo fare? il vaccino non lo possiamo fabbricare": è quanto ha fatto presente ai media locali Guido Bertolaso, oggi a Cremona per l'avvio della campagna vaccinale per gli over 80.

"Da lunedì - ha spiegato il consulente nominato dal governatore lombardo Attilio Fontana - potremo iniziare a vaccinare in modo sostenuto, questa è una settimana di prova, di rodaggio, è ovvio che ci saranno problemi e disservizi. In questi giorni sistemiamo la macchina, abbiamo 18.000 dosi di Pfeizer per i nostri anziani e la settimana prossima ne dovrebbero arrivare 50mila", ma intanto "siamo oltre le 370mila adesioni".

"Se avessimo i vaccini, potremo vaccinare tutti gli anziani prima di Pasqua e poi tutti i lombardi entro l'estate ma - ha concluso - devo avere i vaccini". (ANSA).