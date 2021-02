Vaccini: Bertolaso a Cremona per accogliere la 107enne Alma

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Guido Bertolaso è andato a Cremona apposta per lei: Alma Molinari, detta Lucia, ha 107 anni ed è la più anziana dei lombardi over 80 che stamattina ha fatto il vaccino anticovid. Alma Lucia è arrivata all'Ospedale di Cremona sulle "sue gambe", accompagnata dal nipote.

Una storia d'altri tempi quella di Alma Lucia: vedova dall'età di 46 anni, vive con la figlia Vilma che ha 86 anni.

Remo, il marito, lo ha conosciuto a Cremona. La seconda guerra mondiale li ha separati dall'inizio: "Si sono sposati per procura - spiega il nipote Giovanni Ratti - si usava così all'epoca. Il nonno era arruolato nell'esercito, impegnato nella Campagna d'Africa, era il 1940". La passione di Alma Lucia è il cucito, ha fatto la sarta tutta la vita. Ancora oggi ago e filo sono il suo passatempo preferito. Cuce abiti per le bambole, fodere per i cuscini. La dieta mediterranea non fa per lei, i cibi della sua terra sì: il cotechino cremonese è uno dei piatti preferiti.

La pandemia non ha cambiato poi troppo la sua vita, scandita dai ritmi domestici. "Certo è uscita molto meno di quanto fa abitualmente - spiega Giovanni che le sta sempre a fianco - ma non le è pesato più di tanto". Alma Lucia è una donna pragmatica, la cui filosofica è "Si fa quel che si può e si deve fare". Giovanni è l'unico nipote che si prende cura di lei. Il legame che li unisce? "Beh, risponde lui - difficile trovare le parole. Io sono nato un anno dopo che è morto il nonno e la nonna viveva già con noi. Da bambino pensavo di avere due mamme e questo dice tutto. Ci vogliamo molto bene".

Il commissario per la campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso questa mattina si è presentato anche a Seriate, nel Bergamasco, dove oggi verranno effettuate 240 somministrazioni ai primi over 80, che arriveranno a 915 nella giornata di domenica. (ANSA).