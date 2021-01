Fontana, Lombardia da zona gialla, Ministero ne tenga conto

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla": è quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana, auspicando che "dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione". L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza il 23 gennaio con cui la Lombardia è stata riclassificata da rossa ad arancione dura 15 giorni. Per passare prima in zona gialla servirebbe dunque un nuovo provvedimento ministeriale. Nel suo messaggio sui social, Fontana spiega che nella regione i "tassi di incidenza tra tamponi e positivi" sono "fortemente al di sotto della soglia d'allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti". Da qui l'augurio che il Ministero possa tener conto "della reale situazione epidemiologica" lombarda, "soprattutto - aggiunge - considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono insufficienti".

(ANSA).