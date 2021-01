Vaccini: hub per eseguirli a aeroporto Malpensa e Villa Erba

(ANSA) - VARESE, 28 GEN - Sono tre gli hub territoriali per la vaccinazione Covid individuati da ATS Insubria (Varese) per i suoi territori di competenza, in provincia di Varese e Como, per un totale di circa 800mila persone: uno sarà al Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa (Varese), uno all'interno della prestigiosa Villa Erba a Cernobbio (Como) e uno a Lario Fiere Erba (Como).

Lo ha reso noto la stessa Ats Insubria, durante la presentazione del piano vaccinale territoriale, secondo le linee guida nazionali e regionali.

In tutti gli hub sarà possibile accedere tramite la prenotazione effettuata dai medici di base e a Malpensa con la medesima modalità utilizzata per i tamponi per chi rientra dall'estero. Successivamente al vaccino, in ogni hub sono stati predisposti spazi di attesa dove i cittadini attenderanno 15 minuti prima di uscire. Coinvolti nella campagna vaccini, i medici di base del territorio hanno già aderito per circa l'80 % (solo il due per cento ha rifiutato), sia mettendo a disposizione i propri studi, sia rendendosi disponibili presso le strutture individuate da Ats. In totale, nel territorio di competenza dell'ente, saranno vaccinate circa 6 mila persone al giorno, su tre turni da sei ore ciascuno. (ANSA).