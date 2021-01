L'Africa in Italia, concorso fotografico Ubuntu Festival

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - L'Africa è anche in Italia. E viene raccontata attraverso un concorso fotografico, lanciato dall'Ubuntu Festival delle culture africane, in programma quest'anno a Varese e provincia. Le frontiere sono ormai cadute e la cultura africana si è diffusa ovunque. L'obiettivo va dunque puntato - secondo gli ideatori - su questa realtà, che permea sempre di più quella occidentale.

Basta guardarsi intorno e fare uno scatto con il proprio smartphone, e poi inviare la foto all'Ubuntu Festival (mail: fest.africavarese@gmail.com). Con gli scatti migliori sarà allestita una mostra fotografica che diventerà parte integrante del festival dell'Africa.

"L'Africa in Italia è ovunque, se si hanno occhi per vederla - afferma Daniela Domestici, presidente di Associazione Gattabuia, uno degli enti organizzatori - Nei musei, nei monumenti, nella toponomastica. Oggi l'Africa delle cento etnie, si può incontrare sugli autobus, in metropolitana, a scuola e nelle piazze. La si può persino gustare ovunque e in qualsiasi momento, tanti sono, ormai, i ristoranti e i fast-food etnici che si trovano in ogni città". "Esprimersi per immagini è vitale e proprio attraverso il linguaggio universale della fotografia si può rappresentare la moltitudine di culture che convivono nel territorio, si possono far dialogare lingue diverse e diverse origini", aggiunge Michele Todisco, coordinatore di Ubuntu Festival. L'obiettivo èa rappresentare l'Africa fuori dagli stereotipi, un'Africa ancora tutta da scoprire, e creare un momento di scambio culturale fra le nuove generazioni africane disseminate in tutta Europa e i loro Paesi di origine.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti. Gli scatti andranno inviati entro il 15 marzo 2021. La mostra che sarà successivamente allestita avrà come titolo 'L'Africa d'Italia 2021'. Il modulo d' iscrizione è via internet (sul sito https://ubuntufestivalafricavarese.wordpress.com). (ANSA).