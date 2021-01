Tomori, dopo la chiamata di Maldini ho capito volevo il Milan

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "Quando mi hanno chiamato la prima volta sono rimasto sorpreso, poi ho parlato con Paolo Maldini, il miglior difensore nella storia del calcio, mi ha chiesto di venire qui. Da lì ho capito che il Milan è dove volevo essere, dove volevo venire a giocare. Anche per imparare da lui. Ora sono molto felice di essere qui": Fikayo Tomori, nuovo difensore del Milan arrivato dal Chelsea, racconta come sono avvenuti i contatti con il club rossonero durante la trattativa. "Essere qui per me è una grande opportunità - dice a Milan TV - per crescere e vincere trofei. La storia del Milan è la storia di un club abituato a vincere. E sono sicuro che questa stagione, e il futuro, non sarà diverso". . (ANSA).