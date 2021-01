Studenti occupano liceo Virgilio

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - E' stato occupato questa mattina il Liceo Virgilio di Milano, il più grande della città con circa 2.000 studenti divisi in 5 indirizzi, dal classico al linguistico alle scienze umane. Si tratta della decima scuola occupata a Milano negli ultimi dieci giorni.

Gli studenti sono entrati nella sede secondaria di via Pisacane per chiedere "chiarezza e organizzazione da parte del governo che ora più che mai sta lasciando tutti i giovani senza un'istruzione". Circa 15 ragazzi hanno già occupato uno spazio della scuola dopo aver fatto il tampone ma, spiegano, alle 14 ci sarà un presidio di solidarietà all'esterno e alle 16 è attesa la Brigata dei medici solidali per fare i test ad altri poi una assemblea. E' terminata invece questa mattina l'occupazione al liceo scientifico Einstein, dopo che gli studenti hanno passato la notte nell'istituto. (ANSA).