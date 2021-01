Memoriale della Shoah diventa virtuale

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Le celebrazioni del 21mo giorno della Memoria diventano virtuali al Memoriale della Shoah di Milano che non rinuncia ad aprire le sue porte al pubblico, ma, causa Covid, lo fa su internet. Il 27 gennaio dalle 8 sarà infatti possibile fare un tour completo sulla pagina Facebook del memoriale, che è stato realizzato sotto la stazione Centrale di Milano, al binario 21 da dove sono partiti i treni piombati per i campi di concentramento.

Tanti gli appuntamenti in programma, come una diretta Instagram lo stesso giorno alle 16 in cui le 30 guide del memoriale, formate dall'associazione Figli della Shoah, saranno disponibili a rispondere a tutte le domande e alle 21.30 il concerto di commemorazione realizzato dal Conservatorio e dai Figli della Shoah con musiche di Morricone (visibile sui social delle due istituzioni).

Il 31 gennaio alle 11:30, invece, si terrà l'ormai consueto appuntamento organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio con la Comunità ebraica, ovvero l'incontro 'Memoria della deportazione dalla stazione di Milano' con la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre, deportata ad Auschwitz e 'anima' del Memoriale. All'appuntamento in diretta streaming sui social di Sant'Egidio e della Comunità ebraica parteciperanno anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'arcivescovo Mario Delpini, il rabbino capo di Milano Alfonso Arbib e il presidente del Memoriale Roberto Jarach. (ANSA).