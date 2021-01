Inter: Conte "si ricomincia, serve il 110 per cento"

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Da domani si ricomincia. Contro l'Udinese bisogna dare il 110 per cento. E' una squadra forte che non va sottovalutata": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro i friulani, dopo la vittoria con la Juventus. Per Conte la testa è solo al campionato e non al derby di coppa Italia: "I ragionamenti adesso sono solo sull'Udinese perché sappiamo l'importanza del campionato. Il resto lo vedremo successivamente". (ANSA).