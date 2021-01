Silb-Fipe, spariranno metà discoteche

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Di questo passo almeno metà delle discoteche spariranno dalla circolazione, nella migliore delle ipotesi diventeranno parcheggi, mobilifici, show-room, centri commerciali. Nella peggiore delle ipotesi diventeranno facile preda della malavita". E' l'allarme lanciato da Maurizio Pasca, il Presidente di SILB-Fipe, il Sindacato Italiano dei Locali da Ballo, che raduna il 90% delle imprese del comparto censite dalla Camera di Commercio.

A parte la parentesi estiva, le discoteche sono chiuse da quasi un anno e "purtroppo si sta verificando quello che avevamo previsto da subito - prosegue Pasca -, ovvero il proliferare di raduni che sfuggono ad ogni forma di legalità. Capiamo la disperazione dei titolari di tanti locali che non sono discoteche, ma la nostra linea è quella del rispetto rigoroso delle regole, perché siamo imprenditori e come tali ci comportiamo. Le discoteche sono una cosa seria".

"Che cosa chiediamo? Alle Istituzioni aiuti concreti, nelle modalità che abbiamo già avuto modo di proporre e che in parte sono stati recepiti dai Ministeri e dalle Regioni: con entrambi il nostro dialogo è costante e il confronto non è mai venuto meno. Ai media di non banalizzare sempre e comunque certi argomenti, è davvero anacronistico parlare di movida e associarla alle discoteche che - ribadisco - sono di fatto chiuse da fine febbraio". (ANSA).