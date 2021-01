Moda: Dima Leu da 'Who's on next' a debutto a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - E' ambientato nella capitale moldava Chisinau e diretto dallo stesso designer, il fashion film 'Again and forever' con cui Dima leu, vincitore di Who's on next 2020, debutta sulle passerella digitali milanesi, che si chiudono oggi, 19 gennaio.

Il film riunisce ex ballerini della vecchia scuola Joc, un gruppo di ballo storico folcloristico che rappresenta per il designer la grinta che il decadimento del paese in seguito alla crisi sovietica ha generato in lui e nei suoi coetanei, portandolo a rivivere con lo stesso spirito il presente per prepararsi ad affrontare la nuova realtà post-pandemica.

Sulla scena una danza che fonde l'eleganza derivata dell'impostazione classica, il controllo della performance atletica e il rigore dell'esercizio militare. Tutto viene decontestualizzato dal sottofondo musicale e reinterpretato in una chiave contemporanea.

Il contrasto viene espresso nel design delle uniformi i cui colori rimandano al folclore, ma le cui forme sono contemporanee. Anche il lookbook rimanda alle origini del designer: è stato scattato nel cortile dei nonni di Leu.

A dare continuità alla collezione, colorati nastri di velluto che Dima Leu usa fin dalla sua prima collezione. "Questo periodo di chiusura - racconta il creativo - è stato per me un momento di riflessione sul mio passato più lontano e un'opportunità per rivalutare la mia storia creativa. In questa stagione di debutto sulla passerella, ho voluto ripercorrere la storia del brand".

