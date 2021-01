Frodi: inchiesta a Brescia, 104 indagati

(ANSA) - BRESCIA, 19 GEN - È uno studio contabile di Sirmione (Brescia) l cuore dell'inchiesta della Procura di Brescia e della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 24 persone e all'iscrizione nel registro degli indagati di altre 104 nell'ambito di un'inchiesta per evasione fiscale, attraverso un complesso sistema volto alla creazione di falsi crediti tributari, che venivano ceduti ai clienti dietro il pagamento di un corrispettivo.

Sono coinvolte 126 società tra cartiere e imprese realmente operanti con sede a Brescia, Bergamo, Milano, Monza-Brianza, Torino, Pavia, Alessandria, Parma, Genova, Firenze, Roma, Latina, Salerno, Bari, Trapani. Sono state emesse dagli indagati fatture per operazioni inesistenti per circa 270 milioni di euro, che hanno consentito di abbattere, complessivamente, un debito Iva per circa 47 milioni di euro ed evadere l'Ires per oltre 58, oltre che di cedere crediti fittizi per 21 milioni. "I promotori della frode sono consulenti fiscali" ha spiegato il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete. (ANSA).