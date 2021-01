Moda: sfilata in spiaggia per Kb Hong

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Sfilata sulla spiaggia di Quanzhou in Cina, vicino al quartier generale del marchio, per Kb Hong, brand di abbigliamento sartoriale maschile del Gruppo cinese K-Boxing, che oggi ha presentato con un video la sua collezione per il prossimo inverno alla Milano Digital Fashion Week.

Alla sua seconda presenza nel calendario milanese, il marchio di abbigliamento maschile business-casual sceglie come tema una "new dawn", una nuova alba, proponendo una sintesi di estetica orientale ed eleganza italiana fatta anche di colori accesi, come il lungo piumino vinaccia e il cappotto in cachemire azzurro. Per la sera, abito in tessuto nero jacquard con tocchi dorati e charms. (ANSA).