Milan: resta emergenza, Calhanoglu in dubbio

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Stefano Pioli deve gestire ancora l'emergenza indisponibili del Milan. Senza Krunic e Rebic ancora positivi al Covid, Leao squalificato, Bennacer e Gabbia infortunati, è in forte dubbio anche la presenza contro il Cagliari lunedì sera di Hakan Calhanoglu. Il numero 10 rossonero non si allena da due giorni con il resto della squadra.

Theo Hernandez, anche lui out ieri, ha svolto l'allenamento in gruppo oggi. Per il Milan che deve difendere il primo posto con tre punti di vantaggio sull'Inter, ancora scelte quasi obbligate. Pioli però può contare su Ibrahimovic, già in campo 45' in Coppa Italia, e forse su Saelemaekers che oggi ha svolto la seduta in gruppo, la prima dopo settimane. (ANSA).