Dramma malattia, strangola moglie malata di alzheimer

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Dramma della malattia questa mattina al confine con Milano, a Sesto San Giovanni: un uomo di 88 anni, ha strangolato la moglie novantenne malata di alzheimer nella loro abitazione e poi, in stato di choc, ha chiamato la figlia che a sua volta ha dato l'allarme al 118. Ma i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare l'anziana nonostante diversi tentativi di rianimazione.

Teatro dell'omicidio, avvenuto poco dopo le 6 del mattino, uno stabile in via Risorgimento. La causa scatenante sarebbe una lite, pare l'ennesima, dovuta alla patologia neurologica degenerativa della novantenne. Le indagini sono condotte dai carabinieri. (ANSA).