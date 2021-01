Scialpinista muore travolto da valanga, era operatore 118

(ANSA) - BERGAMO, 13 GEN - E' morto in ospedale a Bergamo alcune ore dopo il recupero lo scialpinista travolto stamattina da una valanga tra Fuipiano e Brumano, in valle Imagna. Si chiamava Claudio Rossi, aveva 42 anni e abitava a Bonate Sopra. A dare l'allarme era stato un amico che era in escursione assieme a lui. Rossi, sposato e padre di due figli, lavorava alla centrale operativa del 118 di Bergamo ed era un grande appassionato di montagna. (ANSA).