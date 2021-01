Gallera: 'Concluso mio turno di guardia, nessun rimpianto'

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "Nessun rimpianto, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta, ritengo concluso il mio 'turno di guardia'". Lo dichiara in una nota l'ormai ex assessore al Welfare della Lombardia e consigliere regionale di FI, Giulio Gallera. "A seguito della decisione dei partiti della coalizione di portare alcuni avvicendamenti all'interno della Giunta - sottolinea Gallera - ho ritenuto concluso il mio turno di guardia. Al di là delle fantasiose ricostruzioni, non ho preteso nessun altro incarico amministrativo. Quest'ultimo anno mi ha fortemente provato, il coronavirus non ha concesso alcuna tregua". (ANSA).