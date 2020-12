Bper: accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Si è conclusa la trattativa sindacale per la cessione di 5107 lavoratrici e lavoratori compresi nel ramo d'azienda trasferito da Isp-Ubi-Ubis a Bper, in servizio in 486 filiali e 134 punti operativi, oltreché il perimetro strumentale necessario a garantire il necessario funzionamento del ramo stesso. Il passaggio degli sportelli e del relativo personale a Bper (la maggior parte di Ubi, il resto proveniente da Intesa) si concretizzerà nei primi mesi del 2021. Nel dettaglio, l'accordo riguarda le cessioni di due distinti rami d'azienda: 587 sportelli e 4.727 lavoratori della rete Ubi, 37 filiali e 295 addetti di Intesa Sanpaolo, 85 dipendenti di Ubis.L'accordo sottoscritto garantisce il rapporto di una assunzione ogni due uscite, sempre su base volontaria, anche per il personale "ceduto" in Bper, in linea con quanto definito dalle organizzazioni sindacali e Intesa nell'Opas su Ubi.

