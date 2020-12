Meteo: Arpa Lombardia, stop a nevicate arrivano schiarite

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Non dovrebbe estendersi la finestra meteorologica che ha portato alle nevicate di stanotte e stamani: lo comunica l'Arpa della Lombardia nel suo bollettino meteo. "Ovunque coperto nella prima parte della giornata, schiarite diffuse nelle prime ore del pomeriggio sui settori di pianura e in parte prealpini, in serata nuovi annuvolamenti diffusi. Precipitazioni: da deboli a localmente moderate diffuse fino alla tarda mattinata, in attenuazione ed esaurimento dalle prime ore pomeridiane, deboli in serata sui rilievi alpini. A carattere nevoso ovunque, ad eccezione della pianura orientale dove le precipitazioni saranno a carattere di pioggia mista a neve".

Le temperature saranno comprese tra -2 e +3 gradi, stabili.

Per domani la tendenza è di alternanza tra cielo con schiarite e nuvoloso, ed eventuali precipitazioni saranno a carattere di piovasco e non di nevicata. (ANSA).