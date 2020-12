Truffa a Ue, Gdf sequestra mezzo milione a Lara Comi

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro da oltre mezzo milione di euro a carico dell'ex eurodeputata di FI Lara Comi e altri 5 indagati per nuove ipotesi di truffa ai danni dell'Ue nell'inchiesta dei pm di Milano Bonardi, Furno e Scudieri.

L'ex europarlamentare era già finita ai domiciliari nel 2019, e poi tornata libera, per corruzione, emissione di false fatture e truffa nei confronti dell'Ue, per le quali la Procura milanese ha già chiesto il rinvio a giudizio nel procedimento 'mensa dei poveri' con al centro il presunto 'burattinaio' Nino Caianiello, ex responsabile FI a Varese. (ANSA).