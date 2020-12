Sala: Delpini favorevole a moschea a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Per quanto riguarda la nascita di una moschea dedicata alla comunità islamica di Milano "nel nostro progetto ce ne sono alcune più piccole, abbiamo già verificato dove possono essere realizzate, senza creare grandi problemi con la cittadinanza". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'evento online Direzione Nord 'What comes next. Spunti di futuro dalla trincea'.

"Ne ho parlato a cena qualche sera fa anche con il nostro arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini - ha proseguito - ed è qualcosa su cui anche la chiesa è favorevole. Io da laico non posso che ricordare che c'e' un articolo della Costituzione che prevede il diritto alla fede anche diversa dalla fede cattolica". (ANSA).