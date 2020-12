Aci, accessibilità imprescindibile per disabili

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Aci Milano scende in campo in occasione della 'Giornata Internazionale delle persone con disabilità' che si celebra domani 3 dicembre sottolineando che per quando riguarda la mobilità "l'accessibilità e l'inclusione sono diritti imprescindibili".

A Milano, Monza-Brianza e Lodi, rendono noto dall'ente, le immatricolazioni di auto di disabili sono complessivamente in crescita 1.724 nel 2018; 1.849 nel 2019; 1.093 nel 2020 (dato al 13 novembre che però risente dei lockdown dovuti alla pandemia).

In Italia, dove l'aspettativa di vita è sempre più lunga, gli anziani che, fisiologicamente, hanno ridotte capacità di mobilità sono sempre più numerose. A Milano, Monza-Brianza e Lodi, nel 2020 gli over 65 sono rispettivamente 742.700, 197.754 e 50.221: il 22,6%, 22,5% e 21,7% dei residenti (fonte Istat).

Sempre più numerose risultano, poi, le persone che, a causa d'incidente o malattia, vedono la loro capacità di muoversi più o meno compromessa, anche solo per brevi periodi.

"L'accessibilità e l'inclusione nella mobilità sicura sonio un diritto che dobbiamo promuovere e garantire - ha affermato Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club di Milano -.

Negli ultimi anni abbiamo realizzato varie iniziative importanti, ma rimane ancora molto da fare". Aci realizza campagne di sensibilizzazione al rispetto delle regole per garantire tali diritti e fornisce i propri servizi istituzionali in modalità mirate a superare ogni impedimento. Ne sono un esempio i 'Servizi a domicilio' riservati ai cittadini impossibilitati a recarsi agli sportelli degli Uffici provinciali Aci, i quali possono richiedere - direttamente o tramite l'associazione di rappresentanza - l'espletamento di pratiche automobilistiche alla propria residenza o struttura che li accoglie (ospedale, casa di cura, ecc.), senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto alle tariffe previste per l'espletamento della pratica. (ANSA).