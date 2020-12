Champions: Atalanta-Midtjylland 1-1

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Atalanta e Midtjylland 1-1 (0-1) in una partita della 5/a giornata del Girone D della Champions League disputata sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo. I gol: nel primo tempo Scholz al 13' per i danesi; nel secondo tempo Romero al 34' per i bergamaschi. (ANSA).