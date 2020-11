Covid: in Lombardia calano ricoverati e rapporto tamponi

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - In Lombardia diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216, in totale ora sono 7.400) che in terapia intensiva (-12, in totale 907). Il numero dei tamponi effettuati è 28.434 e 3.203 sono i nuovi positivi, con un rapporto che scende a 11,2% (ieri era 12,3%). I decessi registrati in un giorno sono 135. I guariti/dimessi sono 756.

Per quanto riguarda le province, ci sono 973 nuovi positivi nella Città metropolitana di Milano, di cui 386 a Milano città, 649 a Monza, 152 a Varese, 215 a Como e 322 a Brescia. 138 a Bergamo, 72 a Cremona, 84 a Lecco, 58 a Lodi, 121 a Mantova, 167 a Pavia, 174 a Sondrio. (ANSA).