Europa League: Bonera, Milan non punta al pari contro Lille

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Se ci andrebbe bene un pareggio? Mi piacerebbe rispondere sì ma non ne siamo capaci. Abbiamo una mentalità con voglia di imporci ovunque, fa parte della storia di questo club. Dobbiamo continuare su questa strada": lo dice Daniele Bonera, collaboratore tecnico e attualmente sostituto di Stefano Pioli, che è positivo al Covid, sulla panchina del Milan contro il Lille domani in Europa League. "Il Lille ha ottimi giocatori nel reparto offensivo - spiega Bonera - e infatti è primo nel gruppo e secondo in campionato. Noi cercheremo di non commettere gli stessi errori dell'andata".

