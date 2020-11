Lombardia, governo ci ripensi, scriteriato l'alt a impianti sci

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Tenere chiusi gli impianti sciistici vuol dire fare fallire l'economia della montagna".

Davide Caparini e Massimo Sertori, rispettivamente assessore al Bilancio e alla Montagna, definiscono lo stop "una scelta scriteriata, incomprensibile da parte di un Governo disorientato". Ed è per questo che chiedono anzi 'pretendono" che venga cancellata.

"Forse a Roma - osservano in una nota - non hanno ancora capito che gran parte del Paese non vive di stipendio garantito.

Mentre a Natale si scierà in Svizzera, in Austria e in Francia secondo il Governo da questa parte delle Alpi dovrà essere tutto chiuso".

"Le Regioni - ricordano - hanno approvato le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita per gli sciatori amatoriali in massima sicurezza. Protocolli pensati per i diversi scenari". E dunque "dato che gli addetti del turismo della montagna devono programmare la stagione - è la loro conclusione - pretendiamo che il Governo riveda questa incomprensibile decisione".

