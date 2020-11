Fedez: Scena Unita,2 milioni in 5 giorni

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "In 5 giorni sono stati raccolti 2 milioni di euro per Scena Unita": lo ha detto Fedez intervenendo a Focus Live, parlando del fondo gestito da Cesvi in collaborazione con La Musica che gira e Music innovation hub, per dare un concreto aiuto ai lavoratori del mondo dello spettacolo impossibilitati ad operare e sostenere la progettualità per una ripartenza del settore.

"A oggi hanno aderito Vasco Rossi, De Gregori, Venditti" ha aggiunto Fedez, spiegando che "ora inizia il lavoro vero, quello del comitato tecnico scientifico, che dovrà istituire il bando per capire come erogare il denaro". (ANSA).